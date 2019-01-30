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Ruhani'den ekonomik baskı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 devriminden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
Ruhani'den ekonomik baskı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney, devrimin 40'ıncı yılı dolayısıyla devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki kabrini ayrı ayrı ziyaret etti. Ruhani ziyaret esnasında yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarına değindi.

Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskı

ABD'nin İran'a karşı son savaşının Ocak 2018'de başladığını ancak siyasi, hukuki ve psikolojik açıdan bölgesel ve uluslararası düzeyde başarısız olduğunu savunan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir." dedi.

"Sadece İran'a değil..."

Birkaç ülke dışında tüm dünyanın ABD'ye karşı İran'ı desteklediğini yineleyen Ruhani, "ABD sadece İran'a karşı değil, Avrupa Birliği, Çin ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konusunda da ahdini bozdu. Bazıları yanlış yorumlamamalı." diye konuştu.

Bugünkü ülke sorunlarının genel olarak Washington yönetimi ve onun takipçilerinin baskılarından kaynaklı olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'yi kınamak yerine hizmetkar hükümeti ya da İran rejimini suçlamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, müzakerelerin siyasi, ahlaki ve hukuki başarısının hiçbir zaman kaybolmayacağına işaret ederek, "Kimse, ABD İran ile müzakereye oturdu ancak sözüne bağlı kalmadı demesin. Müzakerenin esası karşı tarafın nereye kadar sözüne bağlı kalacağı değildir, önemli olan müzakeredeki ilkelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
  1. Hasan Ruhani
  2. İran
  3. ABD
  4. ekonomik baskı

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