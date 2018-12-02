"Devrimden bu yana samimiyet azaldı"

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülkede devrim dönemindeki samimiyetin azaldığını, makam ve mevki kazanmak için güç mücadelesi yürütüldüğünü belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Mutahhari, "Devrimden (1979) bu yana samimiyet azaldı. Makam ve mevki için bir tür güç mücadelesi başladı. Bu da ülke için tehlike teşkil ediyor." dedi.

Mutahhari, rejimin en tepesinde bazı kararların alındığını fakat devlet içindeki bazı yapıların bu kararları tanımadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinde, İran'daki bazı yapıların olumsuz davranışlarının da etkili olduğunu söyleyen Mutahhari, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın imzalandığı günden itibaren bazı mahfiller muhalefet etmeye başladılar. Anlaşmanın uygulanmasına izin vermediler. Dış yatırım gelmedi. Trump da anlaşmadan çekildi."

İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında 2015 yılında nükleer anlaşmayla ilgili müzakereler sürerken ülkede Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen ve "endişeliler" olarak isimlendirilen aşırı muhafazakar bir grup, anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkmıştı.

Bu grup, anlaşmanın imzalanmasının ardından da ülkeye yatırım için gelmek isteyen yabancı yatırımcıları "rejime nüfuz etmeyi amaçlayan" unsurlar olarak ilan etmiş böylece dış yatırımın önüne geçmeye çalışmıştı.