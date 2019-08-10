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Devrimci Müslüman Nuri Pakdil taburcu oldu

Yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16

7 Güzel Adam'ın ağabeylerinden yazar Nuri Pakdil, iki aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pakdil’i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

12 gün yoğun bakımda kalmıştı

7 Haziran’da Kahramanmaraş’ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti. Burada başarılı bir operasyon geçiren Pakdil, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 12 gün yoğun bakımda kalan Nuri Pakdil’in tedavisi daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde devam etti.

Sağlık Bakanı 'Kudüs şairi'ni hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık durumu düzelen edebiyatımızın "Kudüs şairi" Nuri Pakdil’i bir kez daha hastanede ziyaret etti.

Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Pakdil, 2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
  1. Kahramanmaraş
  2. Nuri Pakdil
  3. Dr. Fahrettin Koca
  4. Ankara Şehir Hastanesi
  5. Kudüs şairi

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  • çorbaçorba25 dk önce
    devrimci müslüman ne demek,müslüman önderi peygamber efendimiz s.a ,biri çıkar ulusalcı müslüman der, biri liberal müslüman der ,dağıtır çorba edersiniz işin içinden çıkamayız.

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