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Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?

TRT 1’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonda yine reytingleri silip süpürecek. Payitaht Abdülhamid’in yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Gülsim Ali'nin Payitaht Abdülhamid’e transfer edileceği yönünde. Payitaht Abdülhamid kadrosuna katılanlar arasında Devrim Yakut da var. Peki Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut nereli ve kaç yaşında? Devrim Yakut hangi filmlerde rol aldı? İşte Devrim Yakut biyografisi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?

TRT 1’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonda yine reytingleri silip süpürecek. Payitaht Abdülhamid’in yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Gülsim Ali'nin Payitaht Abdülhamid’e transfer edileceği yönünde. Payitaht Abdülhamid kadrosuna katılanlar arasında Devrim Yakut da var. Peki Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut nereli ve kaç yaşında? Devrim Yakut hangi filmlerde rol aldı? İşte Devrim Yakut biyografisi.

Devrim Yakut kimdir?

27 Mayıs 1968’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi’nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcı oldu. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne getirildi, bir yıl kadar görevini sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi verdi. 2012 tarihinde ise tiyatrocu Alper Kut ile evlendi. “Kelebeğin Rüyası” adlı filmde Fikriye Onur karakterini canlandırdı. Dar Elbise, Ekşi Elmalar, Bana Masal Anlatma, Düğün Dernek 2: Sünnet gibi sinema filmlerinde yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Devrim Yakut kimdir?
  4. Devrim Yakut Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?
  5. Payitaht Abdülhamid’in yeni sezona ne zaman başlayacak
  6. Payitaht Abdülhamid oyuncuları
  7. Payitaht Abdülhamid dizisine kimler katılıyor

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