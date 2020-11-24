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Biyografi Devrim Parsca kimdir? Devrim Parsca neden öldü?
Biyografi

Devrim Parsca kimdir? Devrim Parsca neden öldü?

Dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parsca hayatını kaybettiği öğrenildi. İskilipli Atıf Hoca, Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol alan Devrim Parsca 83 yaşında vefat etti. Peki Devrim Parsca kimdir? Devrim Parsca neden öldü?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:31:00 - 2020-11-24 14:32:12
Devrim Parsca kimdir? Devrim Parsca neden öldü?

Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Devrim Parscan'ın ölüm nedeninin yaşlılığa bağlı bir hastalık olduğu ifade edildi.

Devrim Parsca kimdir?

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynayan Devrim Parscan 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Devrim Parscan, ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

Devrim Parsca'nın rol aldığı dizi ve filmler

Naciye'yi Kim Sevmez - 2005

Kızma Birader - 2005

Sil Baştan - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Seni Yaşatacağım - 2002

Bizim Aile - 2001

Herkes Kendi Evinde - 2000

Cumhuriyet- 1998

Sibel - 1998

İlk Aşk - 1997

Zehra Ana - 1996

Köşe Kapmaca - 1996

Kurtuluş - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Yolcu - 1994

İskilipli Atıf Hoca - 1993

Bir Kadın Yüzü - 1993

Kızımı Arıyorum - 1993

Zirvedekiler - 1993

Varyemez - 1991

Madde 438 - 1990

Dehşet Gecesi - 1989

Polis Dosyası - 1989

Hünkarın Bir Günü - 1989

Biz Ayrılamayız - 1988

Kızım ve Ben - 1988

Mazideki Kadın - 1986

Savunma - 1986

Taçsız Kraliçe - 1984

O Kadın - 1982

Tanrıya Feryat - 1980

İşte Bizim Hikayemiz - 1978

Sayılı Dakikalar - 1965

Küçük Hanımın Kısmeti - 1962

Küçük Beyefendi - 1962

Gümüş - 2007

Doğruluk Ekseni - 2010

Selam Bahara Yolculuk - 2015

 

 

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