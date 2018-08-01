0553 313 94 23

Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek duyuru!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirterek, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek duyuru!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarla dize getirmeye çalıştığı İran'dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirtti.

"İRAN HALKI BÜYÜK ŞEYTANLA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEYECEKTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, yazılı açıklamasında, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KORE GİBİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunda Caferi, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini ifade etti.

Caferi, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini kaydetti.

"ABD'YLE GÖRÜŞMEMEK İRAN HALKININ ÇIKARINA DEĞİL"

Ülkenin önde gelen akademisyenlerinden siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'yle görüşmemenin İran halkının çıkarına olmadığını savunmuş, halkın çoğunluğunun ABD'yle görüşmeyi reddetme politikasını kabul etmediğini öne sürmüştü.

Zibakelam, "Keşke İran meclisi ABD'yle görüşme konusunda halkın görüşünü almak için anket düzenleseydi de halkın yüzde kaçının Tahran yönetimiyle aynı düşündüğü belli olsaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
  1. iran
  2. abd
  3. Kuzey Kore
  4. trump
  5. Caferi
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek açıklama! 'İzin vermeyeceğiz'
    1. İran Devrim Muhafızları'ndan zehir..
    2. İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun
    3. Gaziantep'te işçi taşıyan servis..
    4. Teknik direktör Güneş istedi, borçlar..
    5. Konya’da geleneği gelecekle buluşturan..
    6. Samuel Eto'o krizi! Kampı terk etti...
    7. Trump'tan gerilimi daha da..
    8. Karanlıkta koyu halkalar görmek o..
    9. Vida'ya teklif yağıyor!
    10. Şırnak'ta teröristlerle çatışma!..
    11. Düşürülen kontenjan dikkati zorunlu..
    12. FETÖ imamı Hakan Çiçek'i 2 saniyelik..
    13. Öldüresiye dövülen yaşlı adamla ilgili..
    14. Brent petrolün varili 73,94 dolar..
    15. "Adnan Oktar yüzyılın deccali"
    16. Yerleşecek 1 milyon 43 bin 177 aday..
    17. Ev hapsindeki rahip Brunson için özel..
    18. Toplantıda Birleşmiş Milletler'e..
    19. Ali Koç sözleşmeyi feshetti! Aziz..
    20. Yok böyle şerefsizlik! Engelli..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018