Devrim Muhafızlarından petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tepki - İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi: (İran petrol tankerinin alıkonulması)"Kesinlikle bu girişimlerinden pişmanlık duyacaklar. Karşılığını vereceğimiz eylem duyurulacak"

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine İngiltere tarafından el konulmasına karşılık vereceklerini söyledi. İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Fedevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasına tepki gösterdi. İngiltere'nin alıkoyduğu tankerin İran'a ait değil, kiralık olduğunu dile getiren Fedevi, "ABD ve İngiltere en küçük hesap yapabilseydi böyle bir girişimde bulunmazdı. Kabiliyet değil akılsızlık gerektiren bir eylem gerçekleştirdiler. Kesinlikle bu girişimlerinden pişmanlık duyacaklar. Karşılığını vereceğimiz eylem duyurulacak." dedi. - İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, tankerin alıkonulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti. - İngiliz petrol tankerine müdahale iddiası İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığı ifade edilmişti. Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerinin durdurulmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.





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