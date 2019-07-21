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"Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: "İngilizler Cebelitarık Boğazı'nda İran petrol tankerine el koyarak deniz korsanlığı yaptı. Devrim Muhafızları ordusu da İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdi"

21 Temmuz 2019 Pazar 21:07
"Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koyarak "İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdiğini" söyledi.

Bugünkü Meclis genel kurulunda konuşan Laricani, İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koymasını "büyük bir zafer" olarak nitelendiren Laricani, "İngilizler Cebelitarık Boğazı'nda İran petrol tankerine el koyarak deniz korsanlığı yaptı. Devrim Muhafızları ordusu da İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile dün telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini "yasa dışı bir şekilde" alıkoyduğunu ancak "Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine" olduğunu savunmuştu.

Zarif, İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydederek, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirmişti.

-Tanker krizi

İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:07
  1. İngiltere
  2. İran Meclis Başkanı Ali Laricani

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