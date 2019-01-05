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Devrilme riski bulunan kamyoneti itfaiye kurtardı

Araç sahibinin kamyonetin devrilmemesi için lastiğin üzerine taş koyması dikkati çekti

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:01
Devrilme riski bulunan kamyoneti itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yokuşta kalan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonet, itfaiye ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Horosan Sokak'ta yokuş aşağı inen 34 CFA 05 plakalı kamyonette devrilme tehlikesi oluştu.

Nakliye aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ve itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Kamyonet, iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Araç sahibinin kamyonetin devrilmemesi için lastiğin üzerine taş koyması dikkati çekti




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:01
  1. iş makines
  2. İtfaiye
  3. kamyonet
  4. Kurtarma

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