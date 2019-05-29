Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atarak şarampole yuvarlandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atarak şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan 69 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Dağhacıyusuf Mahallesi Sarıyar Deresi mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Dağhacıyusuf Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilik yapan 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Göktaş 45 KA 0879 plakalı traktörüyle Sarıyar Deresi mevkiinde bulunan tarlasından evine dönerken yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Takla atan traktör şarampole devrildi. Sürücü Mehmet Göktaş takla atan traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Alaşehir Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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