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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:00
Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Küçükalanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Veysi K. (60) yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, devrilen traktörün altında ezilen sürücü Veysi K.’nin öldüğünü belirledi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:00
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