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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Gürbaşak Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç (61) idaresindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesinden Köseler Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
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