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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Uşak’ta kullandığı traktöründe devrilmesi sonucu altında kalan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:22
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Uşak’ta kullandığı traktöründe devrilmesi sonucu altında kalan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Karakuyu köyünde meydana geldi. Yücel Karataş (64) idaresindeki 64 ED 228 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Karataş devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataş’ın öldüğünü belirledi. Karataş’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:22
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