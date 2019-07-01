Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü. Alınan bilgiye göre, Pınarlık Mahallesi'nden Denizli yönüne giden Mehmet Aykut (70) yönetimindeki 20 R 1270 plakalı traktör, Karataş Mahallesi mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut'un cesedi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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