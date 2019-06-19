Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü19 Haziran 2019 Çarşamba 22:28
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Veysi Kızılay (60) idaresindeki 65 EE 617 plakalı traktör, merkez Karaköprü ilçesinin Küçükalanlı Mahallesi kırsalında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Kızılay, ağır yaralı halde 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Veysi Kızılay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
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