Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Gaziantep’in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza Nizip’in Gürbasak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.50 sıralarında Mehmet K. (61)27 N 2576 plakalı traktörü ile Gürbasaktan Köseler istikametine seyir halindeykendireksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafınadevrildi. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet K. Olay yerinde hayatını kaybetti.

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