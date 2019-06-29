Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.29 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
Gaziantep’in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza Nizip’in Gürbasak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.50 sıralarında Mehmet K. (61)27 N 2576 plakalı traktörü ile Gürbasaktan Köseler istikametine seyir halindeykendireksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafınadevrildi. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet K. Olay yerinde hayatını kaybetti.
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