Devrilen traktörün altında kalan genç, hayatını kaybetti Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Sipahiler Mahallesi’nde Davut Akça (16) idaresindeki 37 DT 768 plakalı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki Tarık Emici olay yerinde hayatını kaybetti, traktör sürücüsü Davut Akça ile traktörde bulunan Mehmet Emin Eğribaş (16) ve Burak Bozacı (16) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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