Devrilen traktörün altında can verdi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Müstecep Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden 69 yaşındaki Mustafa Dinç yönetimindeki 59 LL 663 plakalı traktör, yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası traktörün altında kalan emekli öğretmen Mustafa Dinç, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.