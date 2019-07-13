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Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin cenazesi memleketleri Iğdır’a gönderildi

Gaziantep’te kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarpıp devrilen tır kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı memleketlerine gönderildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin cenazesi memleketleri Iğdır’a gönderildi

Gaziantep’te kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarpıp devrilen tır kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı memleketlerine gönderildi.


Gaziantep’te dün yaşanan kazada sürücüsü tespit edilemeyen Mersin’den yüklediği sebzeleri Iğdır haline götürmek üzere yola çıkan sebze yüklü 76 AD 438 plakalı tır, Gaziantep otobanı kuzey ve doğu gişeleri arasında yoldan çıkarak orta bariyerlere çarpmıştı. Kazanın ardından sebze ve meyveler yola savrulurken savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazada tırda bulunan Ömer Koçak, Necati Er ve Murat Güraras olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ölenlerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Iğdır’a gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
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