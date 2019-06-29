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Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bilecik’e seyir halindeki Nuri Demir idaresindeki 54 LR 486 plakalı tır, Osmaneli İçmeler Mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yola devrildi. Tırın dorsesi yolu kapatırken şans eseri arkasından gelen araçlar kazaya karışmadı. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlatırken, Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, trafik eski Osmaneli yolundan Bölge Trafik ve jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde verildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
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