0553 313 94 23

Devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

05 Şubat 2019 Salı 18:15
Devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobille çarpışan tırın devrilmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı tır, Ömer Sefa A'ya ait, emniyet şeridinde park halindeki 54 NB 503 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen tır nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yolda dökülen mazotu temizleme çalışmaları sürerken, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:15
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Kocaeli
  3. TIR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta silah ve tüfek taşımak bir hafta yasak
    1. Kahramanmaraş'ta silah ve tüfek..
    2. Sedat Peker hakkında soruşturma
    3. Mısır'da Anayasa değişikliği teklifi..
    4. Sedat Peker hakkında soruşturma..
    5. Erzurumspor taraftarından TFF ve..
    6. "Yunanistan, Türkiye ile barışçıl..
    7. Tarihi Moro referandumunda ikinci perde
    8. CENTCOM'dan flaş açıklama: Türkiye'ye..
    9. BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif..
    10. "Çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan..
    11. AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
    12. Anayasa Mahkemesinden "hak ihlali"..
    13. ABD DAEŞ'li teröristleri o ülkeye..
    14. İran Cumhurbaşkanı'ndan "sansür ve..
    15. Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
    16. Düzce'de akü hırsızlığı operasyonu
    17. Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da
    18. "Mescid-i Aksa'ya baskınlar..
    19. Organ bağışının önemini karikatürle..
    20. Piyasalarda gün sonu
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"