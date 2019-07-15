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Devrilen standın altında kalan kadın yaralandı

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stant rüzgarda savrularak bir kadının üzerine devrildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04
Devrilen standın altında kalan kadın yaralandı

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stant rüzgarda savrularak bir kadının üzerine devrildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay bugün 15.30 sıralarında gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan bir stant rüzgarın esmesiyle havalanarak yoldan geçen Z.K. isimli bir kadının üzerine devrildi. Çevredekilerin fark etmesi üzerine stant vatandaşlar tarafından kadının üzerinden kaldırıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çekim yapan gazetecilere çekim yapmamalarını söyleyerek tepki gösterdi. Araya polisin girmesinin ardından görevliler kadını hastaneye kaldırdı. Burnundan yaralanan Z.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04
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