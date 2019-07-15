Devrilen standın altında kalan kadın yaralandı Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stant rüzgarda savrularak bir kadının üzerine devrildi.

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stant rüzgarda savrularak bir kadının üzerine devrildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün 15.30 sıralarında gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan bir stant rüzgarın esmesiyle havalanarak yoldan geçen Z.K. isimli bir kadının üzerine devrildi. Çevredekilerin fark etmesi üzerine stant vatandaşlar tarafından kadının üzerinden kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çekim yapan gazetecilere çekim yapmamalarını söyleyerek tepki gösterdi. Araya polisin girmesinin ardından görevliler kadını hastaneye kaldırdı. Burnundan yaralanan Z.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.