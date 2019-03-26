Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.26 Mart 2019 Salı 11:45
Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 5709 plakalı otomobil, yokuştan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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