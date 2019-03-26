Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 5709 plakalı otomobil, yokuştan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.