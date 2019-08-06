Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.06 Ağustos 2019 Salı 13:58
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Sezer Ş. (30) idaresindeki 44 HD 918 plakalı otomobil, Malatya-Doğanşehir karayolu Kelhalil Mahallesinde devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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