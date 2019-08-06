Devrilen otomobilin sürücüsü öldü Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sezer Ş. (30) idaresindeki 44 HD 918 plakalı otomobil, Malatya-Doğanşehir karayolu Kelhalil Mahallesinde devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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