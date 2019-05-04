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Devrilen otobüste 2 ölü 23 yaralı

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:17
Devrilen otobüste 2 ölü 23 yaralı

 Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:17
  1. Şanlıurfa
  2. Mersin
  3. Gaziantep
  4. Adana
  5. kaza
  6. otobüs

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