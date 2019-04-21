Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Kahramanmaraş’ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin istikametinden Elbistan ilçesine bağlı Izgın Mahallesi istikametine doğru tali yoldan ilerleyen ve alkollü olduğu belirlenen C.A. (47) yönetimindeki 46 DV 145 plakalı sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’ne sevk edildi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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