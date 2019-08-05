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Devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:38
Devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı. Mehmet K.’nin kullandığı 27 GJ 432 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet K. ile birlikte Adile K., Rahime G., Tuana G. ve İbrahim G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:38
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