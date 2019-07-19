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Devrilen minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Denizli’de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Devrilen minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Denizli’de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Gülistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Tarakçı idaresindeki 20 AZL 29 plakalı minibüs, Hüsamettin Erol’un kullandığı 20 EV 243 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs devrildi, sürücü Tarakçı ise devrilen minibüsün içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan Tarakçı’yı özel ekipmanlar kullanarak araç içinden çıkarıldı. Ardından Tarakçı sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:46
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