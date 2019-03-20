0553 313 94 23

Devrilen kepçenin altında kalan kişi ağır yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:00
Devrilen kepçenin altında kalan kişi ağır yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.



Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi’nde bulanan bir bahçede meydana geldi.Selim T. (21), kepçe ile bahçe düzenlemesi yaparken, henüz bilinmeyen nedenle kepçe devrildi. Kepçenin altında kalan Selim T. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selim T.’yi ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Selim T.’nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör operasyonu
    1. Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör..
    2. Bakan Selçuk ve Hisarcıklıoğlu..
    3. Cumhur İttifakı Akhisar’da esnafla..
    4. DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de seçim..
    5. TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    6. "Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile..
    7. Tartıştığı eniştesi ve yeğenini..
    8. THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda..
    9. Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi’nin..
    10. CHP’li Özgür Özel: “Türkiye’de beka..
    11. TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a..
    12. Huzur uygulaması sonrasında EGM’den..
    13. Kız meselesi yüzünden çıkan kavga..
    14. Polis okulu öğrencilerinden kanser..
    15. Biga’da Nakliyeciler ve Kamyon..
    16. Başkan Adayı Ulusoy engelli..
    17. Bahçeli: "KIlıçdaroğlu Atatürk’ün..
    18. Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon..
    19. AK Partili Yağcı’dan CHP’nin adayına..
    20. Hollanda halkı sandık başında
    21. Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    22. "278 yapıda hasar var, 22 kişi..
    23. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    24. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    25. Mısır'da anayasa değişikliği..
    26. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    27. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    28. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    29. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    30. "Tankın önünde eğilmeyenlerin zilletin..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"