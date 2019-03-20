Devrilen kepçenin altında kalan kişi ağır yaralandı Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.



Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi’nde bulanan bir bahçede meydana geldi.Selim T. (21), kepçe ile bahçe düzenlemesi yaparken, henüz bilinmeyen nedenle kepçe devrildi. Kepçenin altında kalan Selim T. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selim T.’yi ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Selim T.’nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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