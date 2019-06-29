Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı Zonguldak Alaplı İlçesinde otomobilin hız uyarı tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde otomobilin hız uyarı tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Alaplı-Akçakoca karayolu Belediye Plajlar mevkinde Akçakoca istikametinden, Alaplı istikametine 67 AE 845 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Y. bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel giriş uyarı trafik levhasına çarparak, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı .

Kazanın ardından trafiğe kapanan karayolununAlaplıistikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza sonucunda devrilen karayolu tabelası yoldan kaldırılmasıyla yol açılarak trafik tekrar normale döndü. Kaza sebebiyle Alaplı jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Otomobil yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.