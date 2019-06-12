Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde Rahman Köroğlu (19) yönetimindeki 61 AAD 268 plakalı kamyonet, devrildi. Sürücü Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

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