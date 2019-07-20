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Devrilen kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucunda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
Devrilen kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki kamyon, Sarıgöl ilçesiKabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki yem yüklü traktöre çarptı.

Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
  1. Buldan istikameti
  2. Alaşehir yönü
  3. Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkisi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Sarıgöl Devlet Hastanesi
  6. Buldan-Alaşehir kara yolu
  7. Alaşehir Devlet Hastanesi
  8. Manisa’nın Sarıgöl ilçesi

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