Devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir yapı malzemesi üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, iş makinesi ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüzce bir süre ilerledikten sonra iş makinesi yan yattı. Sürücünün ayağı ise devrilen iş makinesinin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 122 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.