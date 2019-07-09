Devrilen helezonun çarptığı kadın hayatını kaybetti Konya’nın Yunak ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Konya’nın Yunak ilçesinde devrilen helezonun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hububat yükleme işlerinde kullanılan helezon evin bahçesinde devrilerek yan yattı. Devrilme esnasında helezon, bahçede bulunan Fadime Korkmaz’a (80) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.