Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat Akar idaresindeki elektrikli bisiklet, Siteler Mahallesi 8 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Akar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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