Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı

1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hakkari’nin Çukurca İlçesinde 1997 yılında helikopterin teröristlerce füzeyle düşürülmesiyle şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkalp’i devreleri unutmadı.1991 yılında Harp Okullarından mezun olan subayların kurduğu dernek, devreleri olan şehitlerin anısını yaşatmak için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarda bulunuyor. 1991 mezunu 19 şehidin 14’ünün mezun olduğu okullarında özel okuma dershaneleri, okuma köşeleri, kütüphaneler, akıl oyunları dershanesi ve robotik kodlama dershanesi kuran dernek yönetimi eğitimi önemsediklerini belirtti.

Geleceğimiz için çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkalp adına yapılan kodlama atölyesinin açılışında konuşan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir eğitimin önemine dikkat çekti. Kaymakam Demir, “Burada bir kadirşinaslığın, vefanın örneğini görüyoruz. Ben bu noktada 91’ler mezunlarına çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve şehidimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Bizde vatan, millet, devlet değerlerimiz kutsaldır. Bu değerlerin yaşaması, yaşatılması için kan vermek gerekiyorsa, can vermek gerekiyorsa Türk Milleti’nin her bir ferdi hazırdır. Şehidimiz bu noktada şehadet şerbetini içmiştir. Kendisine Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Şehidimizin annesi, akrabaları, değerli devre arkadaşları; o şehidimiz milletimize mal olmuştur. Milletimizin yüreğinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. O sizin evladınız olduğu gibi milletimizin de evladı. Bu devlet, bu millet var olduğu gibi her zaman için adı yaşayacak. Ben bu vesileyle 91 mezunlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim çok önemli bir mevzu. Bu noktada bizim geleceğimizden emin olmamız için, bizim bu sevgili çocuklarımızın, gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım. Onların iyi donanıma sahip olmaları lazımdır. Bu noktada ne gerekiyorsa elimizden gelen ortamı onlara sağlamamız lazım. Artık ortam, çağ değişiyor. Biz büyükler olarak çocuklara, gençlere hangi ortamları sağlarsak, çocuklar emin olun o ortamları dolduruyorlar. Evet, burada bir kadirşinaslığın, vefanın bir örneği olarak 91 mezunlarının ortaya koymuş olduğu bir değeri yaşıyoruz. Okulumuza bir kodlama atölyesini kazandırdılar. Nedir bu kodlama atölyesi? Esasen bizim bu hayatımız kodlamadan oluşuyor. Eğer biz değerlerimizle yaşıyorsak, değerlerimize göre yaşıyorsak bu kodlama olur. Ama günümüzün sorunlarını, ihtiyaçlarını çözmesi noktasında teknik, teknolojik aletlere, programlama ve kodlama yönüyle de bir takım anlayışın yerleşmesi lazım bizim gençlerimize. Biz eğitim-öğretime böyle bakıyoruz. Ve diyoruz ki; sevgili çocuklar, sevgili gençler günümüz sorunlarını, ihtiyaçlarını lütfen bilin. Gelecekte ne sorun olur, ne ihtiyaç olur bunu da bilin, bugünden çözmeyi düşünün. Sorun olan değil, sorunu çözen, sorunu bilen olun. Bu anlayışla, sorunları çöze çöze bu memleketi, bu vatanı biz ileriye doğru noktalara götüreceğiz ve bilimin, fennin insanlığa verdiği gücü elimizde tutarak tekrar Türk Milleti olarak dünyaya huzur vereceğin inşallah. Yalnız bu bizim yetiştireceğimiz çocuklar sayesinde bu olacak. Biz yetişkinlere düşen de gençlerimizin yetişmesi için elimizden gelen ortamları sağlamak zorundayız” diye konuştu.

Şehit Taner Alkalp ile dört yıl beraber okudum

1991’liler Derneği Faaliyetler Sorumlusu Emekli İstihkam Albay Özkan İmal ise açılışta yaptıkları çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “Şehit arkadaşımız Taner Alkalp ile birlikte Maltepe Askeri Lisesi’nde dört yıl beraber okudum. Dernekte şu an faaliyetler sorumluluğunu yürütüyorum. Bu tür şehit ailelerimizle, okullarımızla görüşerek şehit arkadaşlarımızın adını yaşatmak ve bunu da en güzel şekilde eğitimle beraber geleceğimiz olan çocuklarımıza yatarım yaparak faaliyette bulunmak istedik. Yaklaşık 19 şehidimizin 14 okulunda faaliyette bulunduk. Özel okuma dershaneleri, okuma köşeleri, kütüphaneler, akıl oyunları dershanesi ve robotik kodlama dershanesi gibi okullarımızın ihtiyacı ne ise biz onlara maddi destek sağlayarak bu tür girişimde bulunuyoruz. Derneğimizde şu anda yaklaşık 242, 3 tane de ailelerden aldığımız üyeyle birlikte 245 üyesi var. Yarın da Giresun’da bir şehidimizin adına kütüphane yaptırdık onun açılışına katılacağız” ifadelerini kullandı.

Şehitlerimizi unutmamız mümkün değil

Balıkesir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal ise şehitlerin ve gazilerin sayesinde ülkenin bu günlere geldiğini belirterek, “Ülkemizin bu günlere ulaşması başta Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs, Teröristle Mücadele Harekatı, Zeytindalı gibi harekatlarda hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin eseri. Devre arkadaşımız Taner Alkalp de bu kahramanlardan birisi. Devre arkadaşları adına bu organizasyonu yaptıkları için ben kendilerine teşekkür ediyorum, ailemize tekrar sabırlar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, şanlı al bayrağımıza hizmet eden şehitlerimizin hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onların yanında ve destekçileriyiz devletimizin tüm unsurlarıyla beraber” dedi.

Anne Gülten Alkalp’ten teşekkür

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkalp’in annesi Gülten Alkalp ile oğlunun devre arkadaşlarının yaptırdığı dershaneden dolayı teşekkür etti. Düzenlenen törene Kaymakam Abdulkadir Demir’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, 1991’liler Derneği adına Emekli İstihkam Albay Özkan İmal, Şehidin Annesi Gülten Alkalp, Ağabeyi Soner Alkalp ile öğrenciler, şehidin öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı.