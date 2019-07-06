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Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Tabur Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yarandı. Sürücü İ.T. idaresindeki 34 LPM 24 plakalı özel aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araçta bulunan A.T., K.T., A.T., E.D.T., B.E.T. ve S.T. ilesürücü İ.T. yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken,burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiler. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06
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