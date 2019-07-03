Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara Zonguldak Karayolundameydana gelen kazada sürücü Ç.S.. idaresindeki 67 NV238plakalı otomobilin Egemenlik Mesire Alanına dönüş esnasında hızını alamadı. Savrulan otomobilkaldırımda bulunan M.B.’ye çarparken, araç içinde yolcu olarak bulunan H.K. G.S.K.Ö.ve sürücüS.K.adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandılar.Yaralılar 112 ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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