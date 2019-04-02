Devrek’te Mirac Kandili coşkusu

Devrekliler Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilini kutladı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde vatandaşlar Recep ayının 27. gecesi olan Mirac Kandilini coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Kandili ibadet içinde geçirmek için camilere akın eden vatandaşlara hitap eden Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, "Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilini kutlamanın huzur ve mutluluğu içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" Miraç kandili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa(s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’te ki Mescidi Aksaya oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek bir gecenin adıdır. Bu gecede Resülüllah’a Yüce Allah’ın kudretinin ne kadar ne kadar büyük, ilmin ne kadar geniş olduğunu belirten alametler gösterilmiştir. Miraç daha önce hiç kimseye nasip olmayıp, Sevgili Peygamberimize Rabbimizin özel bir ikramıdır. Miladı 621 yılında vuku bulmuştur." Miraç gecesinin, Peygamberimize büyük hakikatlerin ilahi sırlarının gösterildiğini, "Vasıtaların kaldırılarak ilahi vahye direkt muhatap kılındığı, müminlere beş vakit namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de ilahi lütuflarla dolu olan bir gecedir" diye konuştu.

Düzenlenen programda Gürbüzler Kur’an Kursuöğrencilerinden oluşan ilahi grubu tarafından mevlitler ve ilahiler okunurken, resmi olmayan sonuçlara göre Devrek Belediye Başkanı seçilen Çetin Bozkurt vehayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu