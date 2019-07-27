Devrek’te Kıraç rüzgarı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Kıraç rüzgarı esti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 30. düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde Devrek Belediyesinin katkıları ile sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Devrek Cumhuriyet Alanı’nda kurulan sahnede binlerce kişinin hayranlıkla izlediği konserde seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü sanatçı, ”Devrek’te ve Devreklilerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu hayata geçiren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise, ”Aslında Devrek’in yenilenmeye ihtiyacı vardı bu sloganla yola çıktık. Yine ’Yeniden Devrek’ sloganı ile yolumuza kesintisiz devam edeceğiz. 10 yıldan buyana vatandaşlarımız gerçekten eğlenmeye ve stres atmaya hasret kalmışlardı, bundan sonra da bu tarzda etkinliklerimiz devan edecektir” dedi.

Konserin ardından ünlü sanatçıya, Başkan Çetin Bozkurt tarafından ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu hediye edildi.