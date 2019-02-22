0553 313 94 23

Devrek’te gençlere konferans

Devrek TÜGVA tarafından gençlere yönelik konferans düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:28
Devrek’te gençlere konferans

Devrek TÜGVA tarafından gençlere yönelik konferans düzenlendi.


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde TÜGVA Devrek Temsilciliği tarafından gençlere yönelik organize edilen konferans katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Dergiler Birliği Kurucusu Yazar Asım Gültekin tarafından davetlilere, Yunus Emre’den günümüze Allah dostlarının namazı, Yunus Emre namazdan nasıl bahsediyordu? Allah dostu nedir? Kimler Allah dostu olabilir? Allah dostu olmak isteyenlere Allah ne yapacağını bildiriyor ve namaz bizim için ne ifade eder? Başlıkları adı altında sunumlar gerçekleştirdi.


Düzenlenen konferansa; Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, Devrek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, Devrek Belediyesi Kültür Müdürü Recep Civelek, Gençlik Merkezi Müdürü Taner Kaçar, MHP Devrek Belediye Başkan Adayı Ahmet Akdemir, TÜGVA Devrek Temsilcisi Bekir Kaya ve çok sayıda davetli katılırken, programın ardından konuşmacı Gültekin’e Bekir Kaya tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Geç kalma lüksümüz yok”
    1. “Geç kalma lüksümüz yok”
    2. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    3. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    4. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    5. Turkcell’den yatırım atağı
    6. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    7. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    8. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    9. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    10. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    11. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    12. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    13. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    14. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    15. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    16. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    17. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    18. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    19. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    20. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    21. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    22. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    23. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    24. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    25. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    26. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    27. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    29. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    30. İslam okulları Hollanda’nın en..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...