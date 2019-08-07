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Devrek’te Gaziantep ve Urfa meşk geceleri

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep ve Urfalı sanatçılar tarafından düzenlenen sıra geceleri büyük ilgi görüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Devrek’te Gaziantep ve Urfa meşk geceleri

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep ve Urfalı sanatçılar tarafından düzenlenen sıra geceleri büyük ilgi görüyor.


Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep ve Urfalı sanatçıların oluşturduğu meşk geceleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Cumhuriyet Meydanında kurulan sahnede Devreklilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Senfoni Gaziantep ve Urfa Sıra Geceleri Grubu Şefi Mahmut Nedim Yürekli,” Biz ülkemizdeki güzelliği, değişik kültürü ve değişik sanat zenginliğin, damak zenginliğini ve yöre zenginliğini tüm yurdumuza yaymaya çalışıyoruz. Bizim ülkemizin birliğinin ve beraberliğin var olduğunu dost ve düşmanlarımıza ispatı için şehir, şehir dolaşarak hem kültürümüzü tanıtıyoruz hem de aramızda hiçbir ayrıcalığın olmadığını el ele tutuşarak mesajlar vermeye çalışıyoruz. 4 gün süreyle bulunacağımız Devrek’te vatandaşlarımıza bölgemizin olmazsa olmazları arasında yer alan çiğ köfte ve mırra ikramlarımız olacaktır. Beraber halaylar çekip türküler okuyacağız. Bizler 1400 Km yol kat ederek Devrekli vatandaşlarımızın ayağına geldik.Bizler yedi veren çiçek gibiyiz Türkiye’miz, ülkemiz bambaşka dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyayız Buradan dünyaya yedi değişik renk olduğumuzu ve yine tek bayrak, tek vatan, tek millet olduğumuzun mesajını vermeye gayret ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Devrek Kaymakam Vekilimiz Nurettin Yavuz, Devrek Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt ve Devrek halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Etkinlikler arefe gününe kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
  1. sanat
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