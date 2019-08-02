Devrek’te Gaziantep günleri gerçekleştirilecek .

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep günleri düzenlenecek

Devrek’te düzenlenecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ”İlçemizin Cumhuriyet Meydanında kurulacak etkinlik alanında, 5-10 Ağustos tarihleri arasında misafir şehir Gaziantep’ten gelecek ekiplerin 6 Ağustos tarihinden itibaren her gece “Gaziantep Meşk Geceleri” ve “Urfa Sıra Geceleri” düzenlenecek.Bu buluşmada ayrıca Gaziantep yöresel ürünlerin sergilenip, satışa sunulacağı alanlar da yer alacak.

6-10 Ağustos tarihleri arasındaki etkinlikler kültürlerin buluşması amacıyla Belediyemizin katkılarıyla düzenlenecektir.Gaziantep günleri etkinliklerine tüm halkımız davetlidir” diye konuştu

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