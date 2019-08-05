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Devrek’te Gaziantep günleri başladı

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep günlerinin etkinlikleri hayata geçti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:47
Devrek’te Gaziantep günleri başladı

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep günlerinin etkinlikleri hayata geçti.


Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan ve Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu tarafından hayata geçirilen” Gaziantep Günleri” Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çeşitli aktivitelerle hayata geçti.


Devrek Cumhuriyet Meydanında kurulan etkinlik alanında, Gaziantep’ten gelen ve genellikle yörenin damak tadı üzerinde ağırlığı olan stantlarla ilgili bilgi veren Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Halil Oğul, ”Öncelikle yurdumuzun birçok yerinde tanıtım stantlarını açarak ilimizin tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Biz bir engelli dernekleri federasyonu olarak böyle bir aktiviteyi bazı derneklere örnek teşkil etsin onlarda bu gibi organizasyonları hayata geçirsinler diye bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bunu tüm engelli kardeşlerimiz de yapabilirler. Biz Gaziantep’ten geldik yöremize has ürünlerimizi ve damak tatlarımızı burada ki Devrekli kardeşlerimize tanıtalım istedik. Konuyu belediye başkanımıza aktardığımızda kendileri bizlere kucak açarak yer tahsisinde bulundular buradan kendisine arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.Bizim Gaziantep’te engelli federasyon binamız var buradan elde etmiş olduğumuz gelir ile ilimizde yaşayan engelli kardeşlerimizi misafir ettiğimiz kafelerimiz, dernek binamız mevcut kendileri misafirimiz olduklarında hiçbir ücret talep etmiyoruz ve hiçbir iş adamına federasyon olarak para yardımı diye gitmiyoruz kısacası kendi yağımızla kendimiz kavruluyoruz. Burada kaldığımız süre içinde yöremizin damak tatları yanı sıra Gaziantep ve Urfa meşk geceleri de Devreklilere unutulmaz saatler geçirmelerine neden olacağını tahmin ediyorum. Biz kültürel olarak aynı toprakların insanlarıyız. Devrek bizim ise Gaziantep onların dolayısıyla bizler bu vatanın evlatlarıyız ve aynı bayrağın altında yaşıyoruz bizleri misafir olarak başta belediye başkanı olmak üzere tüm Devreklilere federasyonum ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:47
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