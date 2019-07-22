Devrek’te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.