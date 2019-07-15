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Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma programı

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kardeşlik programı düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma programı

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kardeşlik programı düzenlendi.


Zonguldak’ın Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve tüm resmi kurum amirlerinin iştirak ettiği 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kardeşlik programında Devrekli şehitler ve gaziler unutulmadı. Demokrasi ve Milli Birlik günü programı çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Alanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisi Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz ve diğer daire amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilirken, geçtiğimiz aylarda görev esnasında trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Hayrullah Taşköprü’nün kabri ziyaret edilerek burada görevliler tarafından Kur’an-Kerim Tilaveti okundu.


Öğlen ezanından evveli ise Merkez Ulu Camide yine tüm şehitler ve ahrete intikal eden gaziler için Kur’an-Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Öğleden sonra da Sofular Köyünde kabri bulunan Şehit Yüzbaşı Hasan Hatıl’ın kabristanı ziyaret edilerek burada da Kur’an’ Kerim okunarak tüm şehitler ve ahirete intikal eden gazilere bağışlandı. Saat 18 00’de Öğretmenevinde yemek programı düzenlenecek, akşam ise Gençlik Merkezi önünden başlayacak olan ve Cumhuriyet Alanında sona erecek olan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Kur’an- Kerim Tilaveti ve camilerde okunacak salalar ile program sona erecek.


Düzenlenen 15 Temmuz etkinliğine; Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Başçavuş Batıkan Alkan, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, muharip gaziler, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
  1. fotoğraf
  2. sergi

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