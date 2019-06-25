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Devrekliler Yüzbaşı Koparan’nın veda yemeğinde bir araya geldiler

Devrekliler İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Serkan Koparan’an için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldiler.

25 Haziran 2019 Salı 14:05
Devrekliler Yüzbaşı Koparan’nın veda yemeğinde bir araya geldiler

Devrekliler İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Serkan Koparan’an için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldiler.


Zonguldak’ın Devrek İlçesi Jandarma Bölük Komutanı olarak 4 yıldan bu yana görev yapan ve tayini Diyarbakır Kocaköy Komando Bölük Komutanlığına çıkan Yüzbaşı Serkan Koparan’an için düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve Devrekli vatandaşlar bir araya gelerek dayanışmanın örneğini sergilediler.


Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğinde zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken, ilçe protokolü ve Devrekli vatandaşlar Koparan’ı son gününde yalnız bırakmadılar. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli,”Serkan beyle birlikte çalışma fırsatı yakaladım kendisi görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir arkadaşımızdı.4 yıldan bu yana Devrekliler kendisinden memnun olduklarını her defasında bariz bir şekilde belli ediyorlardı. Serkan kardeşimizde Devreklilerden memnundu 4 yıl az bir zaman dilimi değil sonuçta memuriyet ama ne yaparsınız ki bayrağın sürekli el değiştirmesi gerekiyor kurallar böyle birileri gidecek birileri gelecek. Serkan kardeşime bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum Allah emniyet güçlerimizi her türlü kazadan beladan esirgesin yolu açık olsun” dedi.


Kendisini bu son gününde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Koparan,”Öncelikle bu günümde beni yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Devrek’te 4. yılım inanın nasıl geçtiğinin farkında değilim. Devrekliler ve amirlerim ileuyum içinde çalıştığıma inanıyorum. Devrek ve Devrekliler hayatımda hep bir anı olarak kalacak tekrar herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Düzenlenen veda yemeğine; Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Jandarma Teğmen Murat Yıldırım,Emniyet Müdürü Selim Karartı, İ,lçe Özal İdare Müdürü İlyas Açık, kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, DESO Başkanı İsmet Akdemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli, mahalle ve köy muhtarları ile banka müdürleri katılırken, davetliler tarafından Koparan’a günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:05
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