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Devrekliler İstanbul’da bir araya gelecek

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Devrekliler İstanbul’da buluşacak.

09 Temmuz 2019 Salı 16:18
Devrekliler İstanbul’da bir araya gelecek

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Devrekliler İstanbul’da buluşacak.


Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından Devrek’i, Devrek Bastonunu ve Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinin adını duyurmak amacıyla 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul’da “Büyük Devrekliler Buluşması ve Yürüyüşü” düzenlenecek


İstanbul’da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, İstanbul’da yaşayan Devrekliler ve Devrek’ten yürüyüşe destek vermek amacıyla gidecek gelecek olan vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan yürüyüş için açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,”İstanbul Tarlabaşı semtinde 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00’da “Büyük Devrekliler Buluşması ve Yürüyüşü” yapmak için tüm girişimlerimiz yetkili mercilerce onaylanmış olup, ilçemizden yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlarımız için Devrek’ten katılmak isteyenler belediyemiz tarafından için ücretsiz araç tahsis edilecektir.


Taksim Meydanından başlayacak olan yürüyüş, Tarlabaşı Bulvarı, Kemer Hatun Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesinden devam ederek Oda Kule İş Merkezi önünde son bulacaktır. Burada ki yürüyüşün amacı, hem birlikte olmanın gücünü göstermek, birlik olursak neler başarabiliriz onu görmek hem de dünyaca ünlü el sanatımız Devrek’imizin simgesi Devrek Bastonumuzu ve de Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalimizi herkese duyurmak gayesiyle“Büyük Devrekliler Buluşması ve Yürüyüşü ”nü organize ettik. İstanbul’da faaliyet gösteren Hemşehri derneklerini, İstanbul’da yaşayan Devreklileri ve de Devrek’teki vatandaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Bu yıl ilkini düzenleyecek olduğumuz buluşmamızı daha sonraki yıllarda da tekrar edeceğiz bu programa katılmak isteyen vatandaşlarımızın Devrek Belediyesi’ne müracaat etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:18
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