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Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile coştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30.

28 Temmuz 2019 Pazar 00:42
Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile coştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Edip Akbayram sevenleri ile bir araya geldi.



Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde Devrek Belediyesinin katkıları ile 25 yıl sonra tekrar sahne alan ünlü sanatçı Edip Akbayram, Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Devrek Cumhuriyet Alanı’nda kurulan sahnede binlerce kişinin hayranlıkla izlediği konserde okuduğu birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü sanatçı, ”25 evvel geldiğim Devrek’te ve Devreklilerle tekrar birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu hayata geçiren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise, ”Aslında Devrek’in yenilenmeye ihtiyacı vardı, bu sloganla yola çıktık. ’Yine, yeni, yeniden’ Devrek sloganı ile yolumuza kesintisiz devam edeceğiz. 25 yıl evvel konser vermek üzere ilçemize gelen ve 25 yıl sonra tekrar bizlerle buluşan büyük ustaya sizler ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllardan bu yana vatandaşlarımız gerçekten eğlenmeye ve stres atmaya hasret kalmışlardı, bundan sonra da bu tarzda etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.Konserin ardından ünlü sanatçıya Başkan Çetin Bozkurt tarafından ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu hediye edildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:42
  1. sanat
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