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Devrekli şairin adı sokağa verildi

Devrek Belediyesi Meclisi’nde alınan bir kararla, Devrekli Şair Yazar Müfide Güzin Anadol’un adı Eski Mahalle’de bir sokağa verildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
Devrekli şairin adı sokağa verildi

Devrek Belediyesi Meclisi’nde alınan bir kararla, Devrekli Şair Yazar Müfide Güzin Anadol’un adı Eski Mahalle’de bir sokağa verildi.


Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) Başkanı İbrahim Tığ ve Anadol’un öğrencisi Siyami Özkoz’un girişimleri sonucunda belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla129 numaralı sokağın adı değiştirilerek Müfide Güzin Anadol Sokağı oldu.ROSAK Başkanı İbrahim Tığ karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”Öncelikle alınan bu karardan dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Müfide Güzin Anadol Türkiye’ye mal olmuş bir yazar ve şairdir. Bu karar ilçemiz adına sevindirici bir olay ve değerlerimize sahip çıkılması adına Müfide Güzin Anadol’un bir sokağa isminin verilmesi bizleri çok mutlu etti. Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan Anadol’u ölümünün 14.yıldönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Müfide Güzin Anadolu’n eserlerinde Devrek’in yeşil dokusu, tahta, ahşap evlerinden, Devrek Çayı’ndan ve kasaba yaşamından kesitler sergilemiştir. Anadol’un çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladığı şiirlerinde ise insan sıcaklığı ve duyarlığının derin izleri görülür. Öykülerinde o eski birbirinin sırtına yaslanan tahta evlerden çok, evlerin içindeki haleti ruhiyeyi ve bu evlere tutunarak yaşayan insanları anlatır. Çünkü yazara göre bu evler canlıdır, yaşarlar ve ölürler. Yazar Devrek yaşamını çok iyi gözlemlerken, öykülerindeki ve şiirlerindeki tipleri de belirgin olarak gösterir. Devrek’in dar sokaklarındaki evlerde yaşayan yoksul aileler, küçük insanlar,şehir ve köy yaşamı arasına sıkışmış okuyamamış, cahil kesimler şiir ve öykülerinin kahramanlarıdır.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
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